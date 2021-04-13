Женщина в Карелии попалась на воровстве, подав заявление в полицию

Жительница Сегежи пожаловалась на кражу денег с карты, которую сама же и похитила у пенсионера, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сегежского района обратилась 44-летняя горожанка. Она сообщила, что знакомый, с которым они вместе выпивали, воспользовался её мобильным телефоном и с помощью смс перевел с банковского счёта женщины немного денег.

Однако в ходе разбирательств полицейские выяснили, что женщина говорит неправду, и она сама оказалась в статусе подозреваемой.

Сотрудники уголовного розыска установили, что карта, с которой якобы были списаны сбережения, горожанке не принадлежит. По версии следствия, сегежанка украла её у 61-летнего местного жителя. Женщина помогала пенсионеру по дому. В том числе закупала продукты питания — свою банковскую карту мужчина давал ей именно для этих целей. Однако в один из дней горожанка пропала, а вместе с ней почти 24 тысячи рублей со счёта.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело.

Подозреваемая дала признательные показания. Максимальная санкция статьи — лишение свободы на срок до шести лет.