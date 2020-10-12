Женщина в Петрозаводске сбила ребенка и уехала с места ДТП

В Петрозаводске 46-летняя женщина сбила 9-летнего ребенка и скрылась с места ДТП, теперь ее ждет наказание, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Сегодня утром в 7.34 во дворе дома №12 по улице Парфёнова 46-летняя женщина на Mitsubishi Lancer совершил наезд на 9-летнего ребенка. С места ДТП скрылась, в ГИБДД не сообщила.

В результате происшествия ребенок получил травмы, а виновница ДТП была объявлена в розыск.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции Петрозаводска женщина, сбившая ребенка, была найдена.

В отношении нарушительницы составлены административные материалы за оставление места ДТП, а также за невыполнение требования уступить дорогу пешеходам.