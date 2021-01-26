Женщина вернулась в дом престарелых после собственных похорон

Жительница Испании вернулась в дом престарелых спустя десять дней после собственных похорон.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Euro Weekly.

Двух женщин — Рогелию Бланко и Консепсьон Ариас привезли в один день в больницу в городе Оренсе из дома престарелых после того, как у них выявили коронавирус.

Одна из них умерла 13 января. Родственникам Бланко сообщили о смерти женщины — ее похороны организовали на следующий день. Введенные из-за распространения коронавируса ограничения не позволили семье полноценно попрощаться с умершей.

Спустя десять дней "умершая" Бланко вернулась в дом престарелых, чем удивила своего супруга, который также находится в заведении.

Как выяснилось, в больнице умерла другая женщина — Бланко делила палату с Ариас, которая и скончалась. Их имена перепутали в больнице.

В доме престарелых пообещали предпринять меры, чтобы не допустить повторения подобной ситуации.