Женщина, выпавшая из окна многоэтажки в Петрозаводске, находится в состоянии средней тяжести

37-летняя женщина при падении в пятницу вечером с 4-го этажа получила травму грудной клетки.

Как сообщили "Столице на Онего" в Больнице скорой медицинской помощи, куда была доставлена вчера вечером пострадавшая после падения с 4-го этажа, жизни пациентки пока ничего не угрожает. Женщина находится в состоянии средней тяжести. При падении она травмировала грудную клетку. В данный момент пациентка находится в травматологическом отделении БСМП.

По данным ИА "Республика", инцидент произошел в минувшую пятницу около 19.00 часа назад в доме № 9 по улице Кемской. Женщине оказали первую помощь, а после передали приехавшим медикам БСМП. Представители МВД Карелии отказались комментировать произошедшее.