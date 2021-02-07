Женщина взяла в библиотеке сборник стихов и нашла в нем змею

Жительница американского города Питтсбург, штат Пенсильвания, взяла в библиотеке книгу и нашла в ней змею.

Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на портал Yahoo! News.

Профессор Джоуи Нелльсен (Joey Nelsen) сообщил в Twitter, что его жена взяла в библиотеке Университета Карнеги — Меллона сборник стихов и нашла внутри запечатанную в пластик мертвую змею. По всей видимости, кто-то использовал рептилию вместо закладки.

"Так вот... странный вопрос: это не ваша змея?" — написал Нелльсен в Twitter.

Он призвал всех желающих узнать, как змея оказалась в книге, поделиться его сообщением в надежде, что прошлый читатель увидит его пост.

Представители библиотеки призвали читателей не использовать рептилий в качестве книжных закладок.

Одна из пользователей назвала произошедшее своим новым ночным кошмаром. "Я бы хотела это развидеть", — написала она.