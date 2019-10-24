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Новости. Общество
22:00, 24 Октября 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

Женщинам на селе официально сократили рабочий день

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Согласно законопроекту, продолжительность рабочей недели не должна превышать 36 часов при сохранении заработной платы.

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Трудовой кодекс РФ о сокращенном рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности, пишет ТАСС.

Документ гарантирует проживающим и работающим в сельской местности женщинам сокращенную продолжительность рабочего времени. Согласно законопроекту, она не должна превышать 36 часов в неделю при сохранении заработной платы.

Данная льгота до сих пор регламентируется постановлением Верховного Совета РСФСР 1990 года. До сегодняшнего дня право сельских женщин на сокращенный рабочий день не было закреплено федеральным законом. С его принятием "женщины, работающие на селе, будут защищены от риска снижения им зарплаты за укороченную неделю и недоплат за тяжелые условия труда", подчеркивал ранее спикер нижней палаты Вячеслав Володин. При этом оплата останется прежней, как и при полной, 40-часовой рабочей неделе, заверил он.

Законопроектом также гарантируется право женщин в сельской местности на повышенную оплату в случае, если по условиям труда рабочий день разделен на части.

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