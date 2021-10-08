Женщинам с детьми в Карелии дадут шанс выиграть 100 тыс. рублей на открытие своего бизнеса

Программа поддержки малого и среднего бизнеса «Мама-предприниматель» стартует 15 ноября в Петрозаводске.

Об этом сообщили в министерстве экономического развития Карелии.

Женщины, имеющие несовершеннолетних детей и те, кто находятся в декретном отпуске, смогут пройти тренинги по основам предпринимательской деятельности и подготовить бизнес-планы.

Лучшие бизнес-идеи выберет экспертное жюри, в состав которого войдут представители профильных и финансовых структур, бизнес-ассоциаций и СМИ.

«Ориентиром для жюри станут обоснованность предварительных расчётов прибыли, оригинальность и социальная значимость бизнес-идеи», — пояснили в министерстве.

Победительница конкурса получит грант в размере 100 тыс рублей на открытие бизнеса и пакет бизнес-услуг в помощь стартапу.