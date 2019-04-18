11:17, 18 Апреля 2019
Женщину будут судить за торговлю наркотиками в Карелии и Архангельской области
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Участница преступного сообщества пыталась продать наркотики на территории Карелии, сообщили в прокуратуре Архангельской области.
В сентябре 2017 года женщина вошла в состав преступного сообщества, созданного для продажи наркотиков через Интернет на территории Архангельской области и Республики Карелия.
Она пыталась незаконно сбыть наркотики свыше 3 кг, то есть в особо крупном размере, путем размещения их в созданных тайниках в городах Архангельске, Северодвинске и Петрозаводске, однако преступление довести до конца не смогла.
Наркотические средства изъяты, на деньги наложен арест.
Уголовное дело направлено в Архангельский областной суд.
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