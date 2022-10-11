Женщину госпитализировали после жесткого ДТП на шоссе в Петрозаводске

На Соломенском шоссе ночью перевернулась машина, женщину-водителя госпитализировали с травмами, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.
Так, 3 декабря в 1.54 в районе дома №18 по Соломенскому шоссе в Петрозаводске 44-летняя водитель автомобиля «Лада Калина» не справилась с управлением и допустила съезд с дороги, с последующим опрокидыванием.
В результате дорожной аварии водитель получила травмы и была госпитализирована.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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