Женщину госпитализировали после жесткого ДТП на шоссе в Петрозаводске

На Соломенском шоссе ночью перевернулась машина, женщину-водителя госпитализировали с травмами, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Так, 3 декабря в 1.54 в районе дома №18 по Соломенскому шоссе в Петрозаводске 44-летняя водитель автомобиля «Лада Калина» не справилась с управлением и допустила съезд с дороги, с последующим опрокидыванием.

В результате дорожной аварии водитель получила травмы и была госпитализирована.

Обстоятельства ДТП выясняются.