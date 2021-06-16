Женщину с дезодорантом, водкой и кормом для кошек привели в полицию Петрозаводска

Сотрудники вневедомственной охраны задержали посетительницу торгового центра, которая попыталась совершить кражу, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

На пульт Петрозаводского отдела вневедомственной охраны на днях поступил сигнал тревоги из охраняемого гипермаркета. Там с неоплаченным товаром на сумму порядка 2,5 тыс. рублей была задержана 43-летняя гражданка.

Помимо двух бутылок алкоголя и двух пакетов еды для кошек в числе похищенного – дезодорант.

Задержанную передали в полицию.