Женщину с татуировкой ищут в Карелии

МВД Карелии разыскивает женщину, которая пропала в августе прошлого года.

Отел полиции Пряжинского района продолжает розыск пропавшей без вести Родионовой Надежды 1978 года рождения, проживавшей в поселке Матросы. Её местонахождение неизвестно с августа 2020 года.

Приметы: рост около 175 см, среднее телосложение, волосы короткие темные. На запястье левой руки татуировка в виде браслета, около большого пальца левой руки татуировка в виде буквы «Н».

Всех, имеющих какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемой, полиция просит сообщить по телефонам: 8-906-207-75-88, 8(81456) 3-29-60 или 02 (с мобильного – 102).