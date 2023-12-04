Женщину сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске

фото: Скриншот с видео: Сергей Коугия / Подслушано у водителей Птз и Карелии / ВК

Момент аварии попал на видеозапись.

Видео дорожно-транспортного происшествии с участием пешехода разместили в сообществе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Дорожная авария произошла в понедельник, 4 декабря, на пешеходном переходе на пересечении улиц «Правды» и Варламова, сообщили в социальной сети.

Судя по видео, женщина-переходила дорогу на зеленый свет. В этот момент на нее наехал автомобиль, за рулем которого находилась женщина.

На месте работали скорая, дорожная полиция, спасатели.

Обстоятельства ДТП и состояние пешехода выясняются.