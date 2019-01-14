Женщину задушили в поселке Карелии

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В Муезерском районе 39-летний мужчина обвиняется в убийстве сожительницы.
По версии следствия, 23 декабря 2018 года пьяный обвиняемый дома в поселке Лендеры Муезерского района поссорился со своей сожительницей. Он напал на нее и задушил.
По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ему грозит до 15 лет лишения свободы, рассказали в Следкоме Карелии.
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