Женщину задушили в поселке Карелии

В Муезерском районе 39-летний мужчина обвиняется в убийстве сожительницы.

По версии следствия, 23 декабря 2018 года пьяный обвиняемый дома в поселке Лендеры Муезерского района поссорился со своей сожительницей. Он напал на нее и задушил.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы, рассказали в Следкоме Карелии.