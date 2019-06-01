Женщины и мужчины назвали желаемое время продолжительности секса

Новый опрос показывает ожидания женщин и мужчин в сексе.

Сайт знакомств Saucy Dates задал почти 4000 мужчин и женщин по всему миру два вопроса: как долго они занимаются сексом и как долго они хотели бы им заниматься в идеале. И, как вы можете себе представить, реальность не обязательно соответствует ожиданиям, сообщает otvprim.ru.

Оказывается, женщины хотели бы, чтобы секс продолжался в среднем 25 минут 51 секунду. Мужчины хотели бы, чтобы секс длился в среднем 25 минут 43 секунды.

Тот факт, что оба пола совпадают в понимании идеальной длительности секса, - хороший знак. Но, судя по продолжительности секса среднестатистической пары, большинство респондентов, вероятно, были разочарованы.

"Наш лучший совет для всех — это наслаждаться сексом, а если он закончится слишком рано, тогда идите на второй заход", - пишет Saucy Dates.