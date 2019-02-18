Женщины в два раза больше нуждаются в сексе, чем мужчины, заявили ученые

Исследователи развеяли популярный миф о том, что представителям сильного пола больше нужна интимная близость.

Ученые заявили, что женщины больше жаждут половых актов, чем мужчины. К такому выводу они пришли, проведя ряд исследований.

Оказалось, что все дело в строении мозга представителей обоих полов. Так, у мужчин больше развита левая половина мозга, которая отвечает за логическое мышление. Это позволяет правильно разрабатывать стратегию. В свою очередь, у женщин больше развито правое полушарие, отвечающее за чувства. Это дает им возможность лучше понимать других.

При этом, представительницы прекрасного пола жаждут больше ласки и нежности, нежели мужчины. Выяснилось, что у мужчин в два раза больше выделяется серотонин (гормон радости), чем у женщин. Поэтому в вопросах секса дамам нужны более сильные ощущения. Иными словами, им необходимо больше любви и тепла, чтобы почувствовать себя счастливыми, пишет "В курсе".