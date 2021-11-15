890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Сборная Карелии взяла медаль на всероссийских соревнованиях по биатлону 3
20.12.2021 18:00
Новый год пришел к жителям теплых и уютных домов «Баренц Групп» в Петрозаводске
20.12.2021 17:09
Эксперты оценили общий объем взяток при госзакупках в треть доходной части бюджета России 16
20.12.2021 20:30
Спикер Петросовета Надежда Дрейзис рассказала в соцсетях о своем недуге 13
Сегодня 07:25

Женщины в Петрозаводске тратят «тринадцатую» зарплату более эгоистично, чем мужчины — опрос

Новости. Общество
11:14, 21 Декабря 2021
фото: © Максим Смирнов / ТАСС

Новости партнеров

Каждый пятый житель Петрозаводска (21%) собирается потратить премию по итогам года на погашение кредитов и возвращение долгов.

Об этом говорят результаты опроса жителей города, проведенного рекрутинговым агентством SuperJob.

Еще 12% респондентов планируют отложить «тринадцатую» зарплату в качестве сбережений.

На путешествия и на семью потратятся по 9% респондентов. Каждый десятый планирует купить подарки родным и близким. На ремонт, благоустройство, покупку мебели и прочие крупные бытовые потребности направят средства 8% петрозаводчан, 7% потратят премию на текущие нужды — покупку продуктов, детских вещей, оплату жилищно-коммунальных услуг. По 2% опрошенных пустят деньги на свое обучение и на себя лично.

Откладывают «тринадцатую» зарплату и тратят ее на семью в Петрозаводске чаще мужчины. Тех, кто собирается расходовать эти деньги на путешествия, подарки и личные нужды больше среди женщин.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-12-21 12:13:01
Пофиг совсем, - каждый живет как умеет.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.12.2021, 18:09
Водитель на кроссовере въехал в толпу пешеходов в Петрозаводске (СТРАШНОЕ ВИДЕО)
18.12.2021, 12:06
В Карелию идут морозы до минус 30 градусов
15.12.2021, 16:57
Стало известно, кто займет место уволившегося замглавы Петрозаводска
17.12.2021, 14:46
Жительница Петрозаводска зарезала сожителя с любовницей прямо в постели
16.12.2021, 18:11
В поселке Карелии разразился скандал на публичных слушаниях
14.12.2021, 15:44
На «Зеленой тропе» в Петрозаводске планируется строительство автодороги

Чтиво

17.12.2021 15:57
Личное мнение
Местному самоуправлению в России посвящается 12
Или почему поток людей из провинции в Москву не уменьшится, а качество управленцев в городах продолжит падать.
«От своих решений не отказываюсь» 23
15.12.2021 14:38
Зима как «катастрофа» 22
07.12.2021 14:42
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия разговора с Владимиром Лабиновым, министром сельского и рыбного хозяйства Карелии
16.12.2021 11:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»