Женщины в Петрозаводске тратят «тринадцатую» зарплату более эгоистично, чем мужчины — опрос

Каждый пятый житель Петрозаводска (21%) собирается потратить премию по итогам года на погашение кредитов и возвращение долгов.

Об этом говорят результаты опроса жителей города, проведенного рекрутинговым агентством SuperJob.

Еще 12% респондентов планируют отложить «тринадцатую» зарплату в качестве сбережений.

На путешествия и на семью потратятся по 9% респондентов. Каждый десятый планирует купить подарки родным и близким. На ремонт, благоустройство, покупку мебели и прочие крупные бытовые потребности направят средства 8% петрозаводчан, 7% потратят премию на текущие нужды — покупку продуктов, детских вещей, оплату жилищно-коммунальных услуг. По 2% опрошенных пустят деньги на свое обучение и на себя лично.

Откладывают «тринадцатую» зарплату и тратят ее на семью в Петрозаводске чаще мужчины. Тех, кто собирается расходовать эти деньги на путешествия, подарки и личные нужды больше среди женщин.