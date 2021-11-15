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Жертвами коронавируса за сутки в России стали 968 человек

Новости. Общество
14:43, 26 Декабря 2021
фото: © Петр Ковалев / ТАСС

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Всего в стране за время пандемии COVID-19 скончались 304 218 человек, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

По данным на 26 декабря, за сутки в России подтверждено 968 летальных исходов от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 304 218 пациентов.

За последние сутки в России выявлен 23 721 случай COVID-19 в 85 регионах, из них 1 752 (7,4%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В стране нарастающим итогом зарегистрировано 10 392 020 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 9 259 771.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 37 285 человека.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 26 декабря остается 1 411 716 человек.

Напомним, в Карелии за сутки выявлены 220 новых случаев коронавирусной инфекции, зарегистрировано четыре смерти от ковида, выздоровели 209 человек.

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