Суточное число заболевших коронавирусом в Карелии вновь превысило 200 человек – будьте осторожны

За прошедшие сутки в Карелии зарегистрировано 220 инфицированных коронавирусом, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На 26 декабря в Карелии зарегистрированы 89277 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 10833 ребёнка.

За прошедшие сутки выявлены 220 инфицированных (23 - дети), из них непривитых – 210 (95,5%).

В ковидных стационарах получают лечение 695 пациентов, в состоянии средней тяжести – 635 человек, в тяжёлом – 57 (из них непривитых - 57).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 3 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 84482 человека, за последние сутки – 209.

За сутки зарегистрированы 4 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1177 человек.

Напомним, 16 декабря Минздрав Карелии сообщил, что впервые за долгое время суточный показатель заразившихся коронавирусом в Карелии упал ниже отметки в 200 человек. На такой отметке, ниже 200, он продержался несколько дней и вновь пошел вверх.