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25.12.2021 13:00

Суточное число заболевших коронавирусом в Карелии вновь превысило 200 человек – будьте осторожны

Новости. Общество
09:23, 26 Декабря 2021
фото: © Markku Ulander/Lehtikuva/via REUTERS

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За прошедшие сутки в Карелии зарегистрировано 220 инфицированных коронавирусом, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На 26 декабря в Карелии зарегистрированы 89277 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 10833 ребёнка.

За прошедшие сутки выявлены 220 инфицированных (23 - дети), из них непривитых – 210 (95,5%).

В ковидных стационарах получают лечение 695 пациентов, в состоянии средней тяжести – 635 человек, в тяжёлом – 57 (из них непривитых - 57).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 3 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 84482 человека, за последние сутки – 209.

За сутки зарегистрированы 4 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1177 человек.

Напомним, 16 декабря Минздрав Карелии сообщил, что впервые за долгое время суточный показатель заразившихся коронавирусом в Карелии упал ниже отметки в 200 человек. На такой отметке, ниже 200, он продержался несколько дней и вновь пошел вверх.

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Комментарии

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nae
2021-12-26 10:31:03
Столица, мне не понятна ваша упертость в публикации каждый день сводки по заболевшим. ЗАЧЕМ? Вы действуете как вредители. Каждый день "накачивая" информационное пространство негативом. Вы формируете общественное мнение на основе деструктивной информации - аварии, дтп, заболевшие и умершие, скандалы и интриги. Вам самим то не противно? Видимо нет.
кир
2021-12-26 11:04:52
nae, поддерживаю полностью.
кир
2021-12-26 10:16:32
Бесполезно для нашего человека. Он всегда себе на уме.
Leopol'd
2021-12-26 10:09:45
Т. е. 6 смотря на гениальные меры и рост числа вакцинаций, заболеваемость остаётся на прежнем уровне и даже растёт.
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