Жесткая авария произошла на оживленной магистрали Петрозаводска (ФОТО)

Легковушка протаранила внедорожник на Лесном проспекте в карельской столице.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, авария с участием двух автомобилей произошла в воскресенье, 11 сентября, на Лесном проспекте в Петрозаводске.

В районе дома № 51А/1 там столкнулись Nissan Terrano и Hyundai Sonata. По предварительным данным, японский внедорожник, выполняя разворот, не пропустил двигавшегося по главной дороге Hyundai. В результате корейская машина протаранила Nissan.

В аварии, произошедшей в 13.57, пострадали два человека — 29-летний водитель Hyundai и 70-летняя пассажирка Nissan.