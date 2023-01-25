Жесткое ДТП произошло на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Два легковых автомобиля столкнулись на улице Ключевой.

Сегодня, 1 февраля, 8.14 на улице Ключевая, в районе пересечения с улицей Гвардейская, произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Об этом пишет ДТП ПТЗ и Карелии.

Один из участников происшествия двигался по улице Гвардейская в прямом направлении, в сторону центра. Второй участник ДТП выезжал с улицы Ключевая, совершая левый поворот на главную дорогу - улицу Гвардейская.

От столкновения машины получили механические повреждения.

Обошлось без жертв.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании «Ситилинк».