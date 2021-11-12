Жесткое лобовое столкновение произошло утром в одном из районов Петрозаводска (ВИДЕО)

На Ключевой столкнулись два легковых автомобиля.

Видео жесткого столкновения на перекрестке улиц Судостоительная и Кемская в Петрозаводске, попавшего в объектив камеры наблюдения компании Ситилинк, появилось на паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Авария произошла сегодня, 24 декабря, в 9.54 утра. Один из автомобилей спускался по улеце Кемская в сторону Судостоительной, другой участник ДТП, судя по видео, пытался совершить левый поворот и выехал на полосу встречного движения. Третий автомобиль, следовавший по этой же дороге, едва успел избежать столкновения.

Автомобили получили механические повреждения. Подробности аварии уточняются.