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Жесткое лобовое столкновение произошло утром в одном из районов Петрозаводска (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
11:15, 24 Декабря 2021
фото: кадр из видео

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На Ключевой столкнулись два легковых автомобиля.

Видео жесткого столкновения на перекрестке улиц Судостоительная и Кемская в Петрозаводске, попавшего в объектив камеры наблюдения компании Ситилинк, появилось на паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Авария произошла сегодня, 24 декабря, в 9.54 утра. Один из автомобилей спускался по улеце Кемская в сторону Судостоительной, другой участник ДТП, судя по видео, пытался совершить левый поворот и выехал на полосу встречного движения. Третий автомобиль, следовавший по этой же дороге, едва успел избежать столкновения.

Автомобили получили механические повреждения. Подробности аварии уточняются.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2021-12-24 11:44:49
Особо признаков торможения не видно ни у одного, ни у второго. (Торможение в голове не в счет). Наверняка пытались.
Но дорожники как обычно окажутся не при делах.
Гость
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