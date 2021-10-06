Жестокое убийство совершил житель Карелии, вступившись за честь знакомой

Житель Медвежьегорского района до смерти избил предполагаемого обидчика своего знакомого и его жены, сообщили в Следкоме Карелии.

В Медвежьегорске завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя — он обвиняется в убийстве.

Следствие установило, что в октябре 2020 года обвиняемый распивал спиртное в гостях в поселке Повенец Медвежьегорского района. Там он услышал обвинения в адрес общего знакомого — якобы тот оскорблял хозяина квартиры и домогался до его супруги. Через некоторое время, увидев этого знакомого в общей компании, обвиняемый напал на него и избил. От полученных травм пострадавший скончался.

Обвиняемый полностью признал свою вину. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до 15 лет.