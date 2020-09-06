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Жилфонд Петрозаводска готов к отопительному сезону на 98%

Новости. Общество
10:57, 07 Сентября 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Общая готовность жилищного фонда города к новому отопительному сезону составляет 98%, внутридомовых систем – 99%, сообщили в администрации столицы Карелии.

Директор муниципального учреждения "Служба заказчика" Вячеслав Пухач доложил сегодня на заседании штаба по подготовке к отопительному период о том, что паспорта готовности домов оформили 92% управляющих организаций, запланированные работы по замене трубопроводов и изоляции на сетях теплоснабжения выполнены на 100%. 35 управляющих компаний полностью завершили подготовку к зиме.

По данным мэрии города, не предоставлена информация по осуществлению промывки и испытаний на внутридомовых системах центрального отопления от АО "МКС-Петрозаводск" (16 домов). О проблеме лицензирования деятельности данной управляющей организации поставлена в известность прокуратура Петрозаводска.

Напомним, сегодня, 7 сентября, в 18.30 глава Карелии проведет очередную прямую линию в соцсетях, во время которой ответит на вопросы относительно отопительного сезона.

 

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Комментарии

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Ткачев
2020-09-07 11:12:50
Не верю (с). Поглядим, когда тепло пойдет по батареям.
новый
2020-09-07 11:53:11
Ткачев, пару лет назад на Древлянке был большой бум-барабум, когда тепло пошло по батареям. Радиаторы порвало как тузик грелку.
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