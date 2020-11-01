Жилье в Карелии дорожает втрое быстрее его фактической стоимости

Фактическая стоимость строительства многоквартирных домов в Карелии выросла в 2020 году на 1,08%, а цены на квартиры – на 3,6%.

Это следует из сравнения данных официальной статистики о ценах на квартиры и фактической стоимости строительства.

По информации Карелиястата, фактическая стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых домов (без индивидуальных), введённых в январе-сентябре 2020 года составила 41789 рублей. За аналогичный период прошлого года эта сумма равнялась 41344 рублям. То есть рост составил 1,08%. При этом цены на новое жилье в третьем квартале 2020 года составили в среднем 53058 рублей за кв. метр. Это на 3,6% больше, чем в начале года. Чем это объясняется, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".