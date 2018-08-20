Жилфонд Петрозаводска готов к зиме на 89%, сообщает мэрия

На сегодняшний день мероприятия по гидропневматической промывке систем центрального отопления выполнены на 92%, по опрессовке – на 89%, сообщил директор МКУ "Служба заказчика" Дмитрий Ситников.

По его словам, процент готовности многоквартирных домов по всем видам работ составляет 89%.

"По состоянию на 17 августа необходимую информацию о работах по промывке и опрессовке внутридомовых систем отопления предоставили 17 управляющих организаций. Не ведёт мероприятия по опрессовке систем центрального отопления управляющая организация "Народное", промывка выполнена данной организацией на 50%. Управляющая организация ООО "Мой дом" вообще не предоставляет информацию о подготовке к зиме", - отметил Дмитрий Ситников.

В проверке управляющих компаний Петрозаводска, не сообщающих о проведении необходимых технологических мероприятий на централизованных отопительных системах многоквартирных зданий, принимает участие прокуратура.