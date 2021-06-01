Жилищное строительство в Карелии растет, в основном, за счет ИЖС

Объем введенного в эксплуатацию жилья в Карелии в январе-апреле 2021 года вырос на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в докладе Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия».

За 4 месяца было сдано 472 дома общей площадью 70 тыс. кв. метров. Из этого количества 6 домов — многоквартирные и 466 — индивидуальные, построенные населением за свой счёт и с помощью кредитов в рамках ИЖС. Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».