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Жилищное строительство в Карелии растет, в основном, за счет ИЖС

Новости. Общество
10:04, 02 Июня 2021
фото: © Митя Алешковский/ТАСС

Объем введенного в эксплуатацию жилья в Карелии в январе-апреле 2021 года вырос на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в докладе Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия».

За 4 месяца было сдано 472 дома общей площадью 70 тыс. кв. метров.  Из этого количества 6 домов — многоквартирные и 466 — индивидуальные, построенные населением за свой счёт и с помощью кредитов в рамках ИЖС.

Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2021-06-02 10:21:52
Везде падает из-за дефицита дерева и астрономической стоимости пиломатериалов, а в Карелии растет? :) Опять в *стате что-то принимали?
Leopol'd
2021-06-02 11:41:53
User, не намекай на наркомана-кира. Он от обиды уже отметился. А ведь ещё даже кот не возник! Почти без препаратов отписался!
кир
2021-06-02 10:46:19
User, "аналитик", не отвлекайся от основной и единственной работы сторожа.
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