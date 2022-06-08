Жилнадзор Карелии признал незаконным двойное начисление платы за горячую воду

Государственный комитет Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору добился перерасчета платы за горячую воду жительнице Петрозаводска, которая пожаловалась на теплоснабжающую компанию.

Об этом говорится в официальном сообщении на сайте ведомства.

Жительница многоквартирного дома обратилась в Госкомитет с просьбой разобраться, почему ПАО «ТГК-1» дважды выставило ей счета за один и тот же объем потребленной горячей воды. По словам заявительницы, когда подошел срок платежа, он перечислила больше, чем показывал счетчик, но компания не зачла эту переплату и выставила счет на полную сумму.

«На основании обращения специалистами Госкомитета была согласована с прокуратурой и проведена документарная проверка в отношении ПАО „ТГК-1“. В ходе проверки изложенная в обращении информация подтвердилась. В связи с этим был сделан вывод о двойном начислении потребителю платы за один и тот же объем потребления коммунального ресурса, что является нарушением требований Правил предоставления коммунальных услуг», — говорится в сообщении Госкомитета.

ПАО «ТГК-1» согласилось с актом проверки и сделала перерасчет платы за горячее водоснабжение на сумму более 1200 рублей.