Жилой дом горел на юге Карелии

Три дежурных караула тушили пожар в Пряжинском районе Карелии.

О происшествии в Пряжинском районе рассказали местные пожарные.

Так, пожар произошел вечером во вторник, 12 декабря. Как сообщили огнеборцы, в 17.17 личный состав ПЧ-70 поселка Эссойла и личный состав ПЧ-42 Суоярви, а также пожарные ПСЧ-13 привлекались для ликвидации пожара.

Восемь огнеборцев тушили пожар в жилом доме в поселке Новые Пески на улице Центральной в Пряжинском районе.

В 18.34 пожар был ликвидирован.

Обстоятельства пожара устанавливаются.