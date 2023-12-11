Жилой дом горел на юге Карелии

Три дежурных караула тушили пожар в Пряжинском районе Карелии.
О происшествии в Пряжинском районе рассказали местные пожарные.
Так, пожар произошел вечером во вторник, 12 декабря. Как сообщили огнеборцы, в 17.17 личный состав ПЧ-70 поселка Эссойла и личный состав ПЧ-42 Суоярви, а также пожарные ПСЧ-13 привлекались для ликвидации пожара.
Восемь огнеборцев тушили пожар в жилом доме в поселке Новые Пески на улице Центральной в Пряжинском районе.
В 18.34 пожар был ликвидирован.
Обстоятельства пожара устанавливаются.
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