Жилой дом горел в приграничном поселке Карелии

Пожар произошел в Сортавальском районе утром 5 ноября, сообщили в МЧС Карелии.

В 8.09 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в жилом доме в Вяртсиле на ул. Заводской. В 8.38 пожар ликвидирован.

Дом сгорел на площади 10 кв м.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.

Ранее пожарные спасли двух человек из горящего дома в Петрозаводске.