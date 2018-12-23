Жилой дом горел в районе Карелии

Пожар произошел в Пудоже в жилом доме, сообщили в МЧС Карелии.

Вчера, 22 декабря, в 17.28 пожарно-спасательные подразделения Пудожского района привлекались для ликвидации пожара в жилом доме на ул. Полевой, 29. В 17.50 пожар ликвидирован.

Площадь повреждения – 2 кв м.

Погибших и пострадавших нет. Причины, виновные, ущерб устанавливаются.