"Жильцам рекомендуют по-хорошему: смириться и заселиться"

В поселке Карелии людей переселяют из аварийного жилья в "бракованный" дом с плесенью.

Иван Григорьев, секретарь Пряжинской районной организации КПРФ, рассказал, как в Пряже проходит расселение аварийного жилья.

По словам Ивана Григорьева, злополучный дом по ул. Гагарина, 7 в поселке Пряжа навестили несколько комиссий: из министерства строительства Карелии, из республиканского Роспотребнадзора, из управляющей компании "Век чистоты".

По одному из судебных решений все недоделки в новом доме должны устранять строители, которых обязана нанимать администрация Пряжинского поселения, потому что дом передан на баланс городского поселения.

На самом деле все недоделки оставили переселенцам:

- Те семьи, у которых были какие-то сбережения, купили электрообогреватели, - написал Григорьев, - просушили стены, сняли навесные потолки, под которыми уже была зеленая плесень, залатали дыры в оконных блоках монтажной пеной (в некоторых квартирах этой пены ушло больше десяти ведер в переводе на килограммы), заменили линолеум, ламинат и сделали принудительную вентиляцию в кухне, чтобы уменьшить влажность воздуха. Чтобы уменьшить сырость в квартире, они носят сушить белье к родственникам. Но не у всех жильцов есть возможность провернуть такой нужный ремонт из-за материальных затруднений.

Что делают те жильцы, у которых нет денег на переделку строительного брака, читайте здесь.