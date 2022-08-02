 Жильцов дома в Карелии эвакуировали из-за пожара в соседнем здании (ФОТО)

Сегодня днем в Беломорске произошел крупный пожар — на Рабочей улице загорелось двухэтажное аварийное здание.
Об этом сообщили в Государственном комитете Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.
Огонь угрожал соседнему восьмиквартирному дому и многочисленным хозпостройкам. Жильцов деревянного дома эвакуировали. В горевшем здании никого не было.
Более полутора часов огнеборцы проливали и разбирали деревянные конструкции аварийного дома. Пожар был ликвидирован через два часа после возгорания.
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