Жильцы 12 домов в Петрозаводске остались без воды

Из-за аварии на сетях «Водоканала» в 12 домах отключили холодную воду – организован подвоз воды, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

Как рассказали в дежурной службе города, сегодня утром, 14 ноября в 8.00, проведено отключение холодного водоснабжения по адресам: ул. Калинина, д. 32А, 26А, 24А, 24В, ул. Кузьмина, 52А, 34В, ул. Машезерская, д. 25, пр. Александра Невского, д. 51А, 53А, 49, 51, 53.

Причиной отключения стали повреждения на сетях АО "ПКС - Водоканал".

Ведутся работы по устранению аварии.

«Подвоз воды будет организован после 9.00», - сообщили в ЕДДС.