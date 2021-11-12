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Жильцы 12 домов в Петрозаводске остались без воды

Новости. Общество
09:42, 14 Ноября 2021
фото: © Евгений Одиноков / РИА Новости

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Из-за аварии на сетях «Водоканала» в 12 домах отключили холодную воду – организован подвоз воды, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

Как рассказали в дежурной службе города, сегодня утром, 14 ноября в 8.00, проведено отключение холодного водоснабжения по адресам: ул. Калинина, д. 32А, 26А, 24А, 24В, ул. Кузьмина, 52А, 34В, ул. Машезерская, д. 25, пр. Александра Невского, д. 51А, 53А, 49, 51, 53.

Причиной отключения стали повреждения на сетях АО "ПКС - Водоканал".

Ведутся работы по устранению аварии.

«Подвоз воды будет организован после 9.00», - сообщили в ЕДДС.

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Комментарии

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Серж
2021-11-14 10:26:00
Губер зайцев ловит , мер по дорогам бегает , жизнь горожан просто " удалась ".
Беня
2021-11-14 10:25:47
затрещал водопровод...
кир
2021-11-14 10:21:08
Обычное состояние в стране Советов. Всегда так было.
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