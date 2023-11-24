Жильцы дома, оставшиеся в мороз без тепла, поблагодарили коммунальщиков за работу

Пост с благодарностью в адрес местных коммунальщиков разместили в воскресенье, 26 ноября, в сообществе «Сегежа online…».

«Выражаем благодарность дежурной бригаде, устранившей аварию во дворе дома № 5 в Интернатском переулке поздним вечером 24 ноября», — написали горожане.

По словам пользователей сети, коммунальщики в мороз и холод старались выполнить свою работу быстрее, чтобы тепло как можно скорее вернулось в дома жителей.

Через несколько часов так и случилось.

«Каждый выполняет свою работу, но труд людей в особых условиях на благо других вызывает уважение к ним. Здоровья вам, мужчины!» — пожелали в сети жильцы дома.