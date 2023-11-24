Жильцы дома, оставшиеся в мороз без тепла, поблагодарили коммунальщиков за работу

Жители Сегежи поблагодарили дежурную бригаду, которая устраняла аварию в мороз холод, чтобы быстрее вернуть тепло в дома горожан.
Пост с благодарностью в адрес местных коммунальщиков разместили в воскресенье, 26 ноября, в сообществе «Сегежа ».
«Выражаем благодарность дежурной бригаде, устранившей аварию во дворе дома № 5 в Интернатском переулке поздним вечером 24 ноября», — написали горожане.
По словам пользователей сети, коммунальщики в мороз и холод старались выполнить свою работу быстрее, чтобы тепло как можно скорее вернулось в дома жителей.
Через несколько часов так и случилось.
«Каждый выполняет свою работу, но труд людей в особых условиях на благо других вызывает уважение к ним. Здоровья вам, мужчины!» — пожелали в сети жильцы дома.
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