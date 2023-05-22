Жильцы домов на нескольких улицах Петрозаводска останутся без воды

ЕДДС Петрозаводска опубликовала список домов, где 25 мая будет отключено водоснабжение.

В паблике Единой дежурно-диспетчерской службы Петрозаводска перечислили улицы и дома в карельской столице, где 25 мая будет отключено холодное водоснабжение.

Отключение воды с 9.00 до 20.00 вечера планируется в домах по улицам: Гранитная, 4, 6, 7, 8, Серафимовича, 5, Каменоборская, 15, 17, 19, 34, Ригачина, 2, 4, 4А, 5, 6, 7, 7А, 8, проспекту Александра Невского, 1.

Кроме того, с 9.00 до 17.00 холодное водоснабжение будет отключено по адресу: улица Инженерная, 21.

Во всех случаях причиной отключения станут плановые работы на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения АО «ПКС — Водоканал».