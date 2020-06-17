Жильцы домов рядом с асфальтовым заводом в Петрозаводске задыхаются

Жители станции Онежский в Петрозаводске пожаловались на невыносимость проживания вблизи асфальтового завода.

В редакцию "Столицы на Онего" пришло обращение жителей со станции Онежский, которые пожаловались на невыносимость проживания рядом с асфальтовым заводом.

Сегодня, когда на улицах города активно кладут асфальт, они буквально задыхаются в своих квартирах.

"Ремонт испортил нам не просто лето, а устроил настоящую газовую камеру, - написали авторы обращения. - При уличной температуре в 25 градусов мы сидим взаперти в своих квартирах, нам не открыть окна, не выйти на балкон, на улице всё в дыму, а резкий запах отработанных газов от деятельности асфальтовых заводов вызывает слезотечение, горечь во рту, головокружение, слабость, рвоту, головные боли, а со временем рак".

По словам жителей станции, только за 2019-20 годы они подали более 50 обращений, заявлений и жалоб о невыносимости проживания вблизи асфальтовых заводов. Свыше десяти раз люди покидали свои квартиры и возвращались по завершении работ по приготовлению асфальтовой смеси.

"С каждым годом объём работ по ремонту дорог значительно увеличивается. И сейчас в непосредственной близости от наших домов функционирует 4 асфальтовых завода, отравляющих воздух, - отмечают авторы обращения. - У нас просто взяли и забрали право на комфортную и безопасную среду обитания".

Жители станции интересуются: кто разрешил ввод в эксплуатацию промышленных предприятий с высоким риском загрязнения окружающей среды рядом с населенным пунктом и почему никто из чиновников не думает о них.

Сегодня жители станции Онежский узнали, что правительство выкупило бывшее здание Дома культуры ОТЗ за 60 млн рублей для театра. Люди просят власти купить и для них дом, чтобы 40 семей наконец-то смогли переехать и дышать чистым воздухом.