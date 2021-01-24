Жильцы многоквартирных домов в Петрозаводске все еще остаются без воды из-за аварий на сетях

Ремонтные работы по разморозке сетей водоснабжения и водоотведения в Петрозаводске завершаются, сообщили в администрации Петрозаводска.

В настоящее время большая часть заявок выполнена.

В январе в связи с установлением стабильно низких температур наружного воздуха по жилищному фонду Петрозаводска ежедневно поступали обращения по возникновению заморозок на внутридомовых инженерных сетях водоснабжения и водоотведения, преимущественно в деревянных многоквартирных домах. Ввиду того, что собственниками помещений большинства указанных многоквартирных домов не выбран способ управления домом, они находятся на обслуживании МУП "ПетроГиц".

На сегодняшний день в работе у предприятия находится менее 20 стояков холодного водоснабжения в многоквартирных домах. Большинство заявок поступило повторно. Отметим, что полностью отключенных домов нет.

Предприятием были задействованы все имеющиеся внутренние резервы для принятия оперативных мер по устранению заморозок. Помощь оказывают сотрудники МЧС Карелии и АО "ПКС-Тепловые сети", а также иные управляющие организации.

Ранее сообщалось, что Власти Петрозаводска велели жильцам ветхого фонда не закрывать кран с водой 24 часа, чтобы не замерзли трубы.