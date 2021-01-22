Власти Петрозаводска велели жильцам ветхого фонда не закрывать кран с водой 24 часа

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фото: читателя Столицы на Онего
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В Петрозаводске продолжается круглосуточная работа по разморозке сетей водоснабжения и водоотведения, сообщили в администрации Петрозаводска.

В январе из-за морозов в Петрозаводске ежедневно фиксировалось большое количество аварий на сетях водоснабжения и водоотведения, преимущественно в деревянных многоквартирных домах. Большинство домов, где произошли аварии на сетях, находятся на обслуживании муниципального предприятия "ПетроГиц". Много заявок поступали повторно. Предприятием были задействованы все имеющиеся внутренние резервы для принятия оперативных мер по устранению заморозок. Помощь оказывают сотрудники МЧС Карелии и АО "ПКС-Тепловые сети", а также иные управляющие организации.

В ряде случаев гражданам рекомендовалось для недопущения возникновения повторных заморозок оставлять "на протечку воду". Однако фиксировались неоднократные заморозки на таких адресах как ул. Луначарского, д. 49, ул. Луначарского, д.21б, ул. Ленинградская, д.6, ул. Кутузова, 54, ул. Ригачина, д. 24/1, ул. Ведлозерская, д.22, ул. Фрунзе 12а, Варламова, 70, поскольку жителями данных домов не были учтены рекомендованные мероприятия. В ряде домов (ул. Радищева, д.4, ул. Калинина, д.55) граждане отказывали в предоставлении доступа предприятию в жилое помещение для проведения необходимых работ из-за чего испытывали неудобства их соседи, а также увеличивался риск возникновения аварийных ситуаций по разрыву труб после отогрева.

На сегодняшний день в работе у МУП "ПетроГиц" находится порядка 40 стояков холодного водоснабжения в многоквартирных домах, по которым мероприятия будут завершены в ближайшее время. В мэрии отмечают, что полностью отключенных домов нет. Ситуация находится на постоянном контроле администрации.

Информацию о необходимости подвоза воды, заморозках и иных проблемах можно сообщить по круглосуточному телефону Единой дежурно-диспетчерской службы – 051.

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