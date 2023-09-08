Жильцы нескольких домов в центральном районе Петрозаводска остались без газа

В единой дежурно-диспетчерской службе столицы Карелии рассказали об отключении газоснабжения.
Как сообщили в ЕДДС Петрозаводска, утром 11 сентября произошло отключение газоснабжения.
Под отключение на Октябрьском проспекте попали дома 16, 16А, 16Б, 16В, 12, а также в дом 3А по ул. Московская.
Причиной стали плановые работы на сетях Филиал-трест «Петрозаводскгоргаз», отметили в источнике.
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