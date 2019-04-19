Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
07:15, 19 Апреля 2019
фото: пресс-служба Петросовета

"Жить в наших ветхих квартирах невозможно уже сейчас"

Загрузка...

Горожане обратились к спикеру Петросовета Геннадию Боднарчуку с проблемами расселения аварийного жилья и нехватки школ и садиков.

Председатель Петрозаводского городского совета Геннадий Боднарчук провел приём граждан по личным вопросам.  

Как рассказали в пресс-службе горсовета, большая часть вопросов традиционно касалась жилищно-коммунальной сферы. Так, жительница ул. Радищева обратилась к спикеру горсовета с просьбой посодействовать в вопросах расселения. По словам пенсионерки, 8-квартирный деревянный дом 1953 года постройки с печным отоплением, в котором она живет, был признан аварийным только в 2017 году, поэтому объект включили в списки для расселения до 2027 года.

"Но жить в наших ветхих и разваливающихся квартирах, где даже печки не работают, невозможно уже сейчас. Можно ли предусмотреть расселение нашего дома в более ранние сроки?", - спрашивала петрозаводчанка.

Геннадий Боднарчук дал поручение подготовить запрос в комитет ЖКХ администрации Петрозаводска для получения дополнительной информации по этому дому и перспективах предоставления новых квартир для его жильцов. Председатель Петросовета также напомнил, что в настоящее время в программу расселения аварийного жилья внесены изменения: федеральным бюджетом предусмотрено выделение дополнительных средств на данные цели, расширен перечень домов, поэтому процесс предоставления нового жилья должен пойти быстрее.

"На основе информации, полученной от администрации, станет понятно, возможно ли в рамках закона и без ущемления интересов жильцов других аварийных домов, включенных в перечень на расселение, которые также ждут своей очереди, решить существующую проблему", - пояснил Геннадий Боднарчук.



 Один из вопросов, который в ходе приема горожане обсудили с председателем Петросовета, касался открытия новых садиков и школ в стремительно развивающемся микрорайоне Древлянка. Геннадий Боднарчук рассказал, что сегодня администрацией Петрозаводска совместно с депутатским корпусом ведется активная работа в данном направлении. В настоящее время в целях организации новых дошкольных учреждений муниципалитетом приобретены два современных здания, которые соответствуют всем нормативам и требованиям. Будущие дошкольные учреждения на 150 и 300 мест располагаются в Скандинавском проезде и на улице Новоселов.

"Планируется, что к 1 сентября новые детские сады начнут работу и примут первых воспитанников", - отметил спикер Петросовета.

К началу учебного года в Петрозаводске планируется также восстановить и открыть школу на ул. Балтийская, 4. Руководством города рассматривается и вопрос строительства новых среднеобразовательных учреждений. Так, в настоящее время начато проектирование школы на 1350 мест в микрорайоне Древлянка-6.

"Кроме того, с застройщиками и инвесторами прорабатываются проекты комплексной застройки будущих микрорайонов с обязательным присутствием там образовательных объектов, что позволит создавать дополнительные места для детей. Все это уже в обозримом будущем поможет снять остроту проблемы с детскими садами и школами", - рассказал Геннадий Боднарчук.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
12345
2019-04-19 08:33:13
" дал поручение подготовить запрос в комитет ЖКХ администрации Петрозаводска для получения дополнительной информации по этому дому и перспективах предоставления новых квартир для его жильцов". А расселением - строительством новых домов вроде республиканские структуры занимаются?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.04.2019, 14:08
Юля вернулась
16.04.2019, 19:10
Внешний вид Кудрявцевой привел поклонников в недоумение
16.04.2019, 11:39
Экс-министр спорта Карелии задержан в Петрозаводске
14.04.2019, 18:02
ВИДЕО: Мужчина выпал из окна в Петрозаводске
17.04.2019, 15:25
ВИДЕО: Судимый мужчина пытался зарезать девушку в Петрозаводске, спасли соседи
17.04.2019, 09:16
Парфенчиков обвинил СМИ Карелии в некомпетентности, журналисты ему ответили

Аналитика

18.04.2019 15:39
Капитал
Вспоминая Худилайнена 2
В Карелии обсудили новую программу расселения из аварийного жилья, которая начинается в этом году и продлится до 2025 года.
Заложники "форелевого бума" 1
18.04.2019 15:08
Народ против административного памятника 14
17.04.2019 10:10
Православное духовенство и чиновники озаботились "прополкой" молодежи 10
16.04.2019 15:10
"Истинные финны" покоряют электорат 4
15.04.2019 14:13
Вся аналитика

Чтиво

18.04.2019 14:10
Частная жизнь
Бабье царство у помойки 1
Жительницы Чалны рассказали, как они пытаются выжить в доме, который держится на монтажной пене.
Дачный сезон: как выиграть битву за урожай
15.04.2019 15:40
Юля вернулась
15.04.2019 14:08
Соседи показывают настоящую драму 13
15.04.2019 11:59
архив чтиво

Медиа

РЕЗОНАНС на ТНТ-ОНЕГО
04.04.2019 14:29
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»