"Жить в наших ветхих квартирах невозможно уже сейчас"

Горожане обратились к спикеру Петросовета Геннадию Боднарчуку с проблемами расселения аварийного жилья и нехватки школ и садиков.

Председатель Петрозаводского городского совета Геннадий Боднарчук провел приём граждан по личным вопросам.



Как рассказали в пресс-службе горсовета, большая часть вопросов традиционно касалась жилищно-коммунальной сферы. Так, жительница ул. Радищева обратилась к спикеру горсовета с просьбой посодействовать в вопросах расселения. По словам пенсионерки, 8-квартирный деревянный дом 1953 года постройки с печным отоплением, в котором она живет, был признан аварийным только в 2017 году, поэтому объект включили в списки для расселения до 2027 года.

"Но жить в наших ветхих и разваливающихся квартирах, где даже печки не работают, невозможно уже сейчас. Можно ли предусмотреть расселение нашего дома в более ранние сроки?", - спрашивала петрозаводчанка.



Геннадий Боднарчук дал поручение подготовить запрос в комитет ЖКХ администрации Петрозаводска для получения дополнительной информации по этому дому и перспективах предоставления новых квартир для его жильцов. Председатель Петросовета также напомнил, что в настоящее время в программу расселения аварийного жилья внесены изменения: федеральным бюджетом предусмотрено выделение дополнительных средств на данные цели, расширен перечень домов, поэтому процесс предоставления нового жилья должен пойти быстрее.

"На основе информации, полученной от администрации, станет понятно, возможно ли в рамках закона и без ущемления интересов жильцов других аварийных домов, включенных в перечень на расселение, которые также ждут своей очереди, решить существующую проблему", - пояснил Геннадий Боднарчук.





Один из вопросов, который в ходе приема горожане обсудили с председателем Петросовета, касался открытия новых садиков и школ в стремительно развивающемся микрорайоне Древлянка. Геннадий Боднарчук рассказал, что сегодня администрацией Петрозаводска совместно с депутатским корпусом ведется активная работа в данном направлении. В настоящее время в целях организации новых дошкольных учреждений муниципалитетом приобретены два современных здания, которые соответствуют всем нормативам и требованиям. Будущие дошкольные учреждения на 150 и 300 мест располагаются в Скандинавском проезде и на улице Новоселов.

"Планируется, что к 1 сентября новые детские сады начнут работу и примут первых воспитанников", - отметил спикер Петросовета.



К началу учебного года в Петрозаводске планируется также восстановить и открыть школу на ул. Балтийская, 4. Руководством города рассматривается и вопрос строительства новых среднеобразовательных учреждений. Так, в настоящее время начато проектирование школы на 1350 мест в микрорайоне Древлянка-6.

"Кроме того, с застройщиками и инвесторами прорабатываются проекты комплексной застройки будущих микрорайонов с обязательным присутствием там образовательных объектов, что позволит создавать дополнительные места для детей. Все это уже в обозримом будущем поможет снять остроту проблемы с детскими садами и школами", - рассказал Геннадий Боднарчук.