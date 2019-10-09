Подписаться
Новости. Экономика
15:59, 09 Октября 2019

Жить в центре Петрозаводска и одновременно на берегу реки реально

Загрузка...

Строительная компания "Век" представляет жилой комплекс бизнес-класса  "Жемчужина" на набережной реки Лососинки.

Месторасположение "Жемчужины" действительно уникально – вы живете в центральном районе, в шаговой доступности от  всей его развитой инфраструктуры.  И  в то же время  комплекс удален от шумных автомагистралей, имеет закрытую территорию.  Устроить пробежку, покататься на велосипеде, позаниматься на уличных тренажерах или просто прогуляться вдоль реки и подышать свежим воздухом   всегда можно в Лососинском парке, расположенном   в двух минутах ходьбы от комплекса. 

Благодаря выгодному месторасположению из окон открывается потрясающий вид на реку Лососинку и панорама города.

ЖК "Жемчужина" представляет собой двухсекционный  (5 и 16 этажей) дом бизнес класса.  Строительство ведется по  индивидуальному  проекту,  с большой площадью остекления фасадов. Эффектная архитектурная подсветка фасадов в вечернее и ночное время  подчеркивает высокий статус и дополняет эстетический образ комплекса.

Интерьеры входных зон оформлены по авторскому проекту, продолжающему архитектурную концепцию дома. В комплексе предусмотрены уютные зоны отдыха и ожидания, удобные колясочные, помещение для консьержа.

Ландшафтное озеленение, зона отдыха с оригинальной уличной мебелью и освещением, игровые комплексы с обучающими и развивающими элементами из экологичных материалов – все это обеспечивает новое, высокое качество жизни для жителей.

В комплексе представлены  просторные 2-х, 3-х и 4-х комнатные квартиры, площадью от  70,2  до 118,5 м 2.  Небольшое количество соседей обеспечивает спокойную обстановку, и делает жизнь в доме  комфортной.

Проект предусматривает функциональные  планировочные решения с оптимизированным внутренним пространством.  Приоритет отдан большим светлым кухням и гостиным, вместительным прихожим, продуманным санузлам  (в 3-х и 4-х комнатных квартирах их два) и гардеробным. Дополнительным элементом безопасности являются звукоизоляционные входные двери премиального уровня с повышенным классом взломоустойчивости.

Квартиры сдаются с подготовкой под чистовую отделку, что дает больше возможностей для реализации интересных дизайнерских решений, исходя из вашего образа жизни, эстетических и стилистических предпочтений.

При заключении договора можно заказать выполнение специалистами компании "Век" отделки  класса "Комфорт" или по индивидуальному дизайн-проекту. Вам останется лишь расставить мебель и получать приятные эмоции от переезда в новую квартиру.

Главные преимущества покупки квартиры в ЖК "Жемчужина" - уникальное месторасположение, а также выгодное соотношение стоимости, безупречного качества и максимально высокого уровня комфорта!

"Жемчужина"  - там, где хочется жить!

Записаться на индивидуальную консультацию и задать все интересующие вопросы вы можете по телефону отдела продаж 33-00-43.

Ознакомьтесь с планировками и ценами на нашем сайте -  vek-kvartira.ru.

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.10.2019, 15:22
Бразильский футболист исполнил мечту возлюбленной из Петрозаводска (ФОТО)
03.10.2019, 07:15
На Карелию надвигается снегопад
06.10.2019, 09:37
Появились подробности аварии на мосту в Петрозаводске
06.10.2019, 11:16
Появилось видео массового ДТП на мосту в Петрозаводске
07.10.2019, 10:59
Волк напал на ребенка в поселке Карелии (ВИДЕО)
04.10.2019, 08:30
Стало известно о состоянии женщины, которую в Петрозаводске переехал грузовик

Аналитика

Сегодня 16:57
Обществоведение
"Задача - стать лучшими в стране"
Александр Воронов 25 сентября представил пятилетнюю программу развития Училища олимпийского резерва г. Кондопога в Министерстве спорта России и прошел аттестацию на должность директора учреждения.
Крупнейшее в Финляндии дело об отмывании денег оказалось связано с Карелией
Сегодня 15:20
"Взломы телефонов, банковских систем, хакерские атаки – давно не сенсация, а серые будни"
Сегодня 10:45
Уличная торговка прокляла чиновницу аллахом 3
08.10.2019 14:37
Телеграм: свободный и неуправляемый 3
07.10.2019 15:41
Вся аналитика

Чтиво

07.10.2019 13:23
Без политики
"Костная клиника": меняем разношенные боты на изящные туфли
"Косточки" или "шишки" на стопе – проблема, знакомая многим. Что является причиной возникновения данного дефекта, доставляющего неудобства и боль, и как избавиться от этой проблемы?
"В ответ на нашу борьбу развернуты репрессии" 10
07.10.2019 13:18
Изображая жертву 4
03.10.2019 09:13
Самые любимые эко-продукты петрозаводчанок по уходу за лицом
01.10.2019 13:49
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером на ТНТ-ОНЕГО"
Сегодня 16:08
все фото и видео

Опрос

Делаете ли вы на зиму заготовки?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»