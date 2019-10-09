Жить в центре Петрозаводска и одновременно на берегу реки реально

Строительная компания "Век" представляет жилой комплекс бизнес-класса "Жемчужина" на набережной реки Лососинки.

Месторасположение "Жемчужины" действительно уникально – вы живете в центральном районе, в шаговой доступности от всей его развитой инфраструктуры. И в то же время комплекс удален от шумных автомагистралей, имеет закрытую территорию. Устроить пробежку, покататься на велосипеде, позаниматься на уличных тренажерах или просто прогуляться вдоль реки и подышать свежим воздухом всегда можно в Лососинском парке, расположенном в двух минутах ходьбы от комплекса.

Благодаря выгодному месторасположению из окон открывается потрясающий вид на реку Лососинку и панорама города.

ЖК "Жемчужина" представляет собой двухсекционный (5 и 16 этажей) дом бизнес класса. Строительство ведется по индивидуальному проекту, с большой площадью остекления фасадов. Эффектная архитектурная подсветка фасадов в вечернее и ночное время подчеркивает высокий статус и дополняет эстетический образ комплекса.

Интерьеры входных зон оформлены по авторскому проекту, продолжающему архитектурную концепцию дома. В комплексе предусмотрены уютные зоны отдыха и ожидания, удобные колясочные, помещение для консьержа.

Ландшафтное озеленение, зона отдыха с оригинальной уличной мебелью и освещением, игровые комплексы с обучающими и развивающими элементами из экологичных материалов – все это обеспечивает новое, высокое качество жизни для жителей.

В комплексе представлены просторные 2-х, 3-х и 4-х комнатные квартиры, площадью от 70,2 до 118,5 м 2. Небольшое количество соседей обеспечивает спокойную обстановку, и делает жизнь в доме комфортной.

Проект предусматривает функциональные планировочные решения с оптимизированным внутренним пространством. Приоритет отдан большим светлым кухням и гостиным, вместительным прихожим, продуманным санузлам (в 3-х и 4-х комнатных квартирах их два) и гардеробным. Дополнительным элементом безопасности являются звукоизоляционные входные двери премиального уровня с повышенным классом взломоустойчивости.

Квартиры сдаются с подготовкой под чистовую отделку, что дает больше возможностей для реализации интересных дизайнерских решений, исходя из вашего образа жизни, эстетических и стилистических предпочтений.

При заключении договора можно заказать выполнение специалистами компании "Век" отделки класса "Комфорт" или по индивидуальному дизайн-проекту. Вам останется лишь расставить мебель и получать приятные эмоции от переезда в новую квартиру.

Главные преимущества покупки квартиры в ЖК "Жемчужина" - уникальное месторасположение, а также выгодное соотношение стоимости, безупречного качества и максимально высокого уровня комфорта!

"Жемчужина" - там, где хочется жить!

Записаться на индивидуальную консультацию и задать все интересующие вопросы вы можете по телефону отдела продаж 33-00-43.

Ознакомьтесь с планировками и ценами на нашем сайте - vek-kvartira.ru.

На правах рекламы