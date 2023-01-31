Житель Белгородской области незаконно получал в Карелии «северную» пенсию в течение шести лет

В Карелии будут судить пенсионера, подозреваемого в мошенничестве с выплатами, сообщили в Следкоме республики.

Следком завершил расследование уголовного дела по обвинению 49 - летнего жителя Белгородской области в мошенничестве при получении выплат, совершенное в крупном размере.

Следствием установлено, в 2014 году обвиняемый, являющийся получателем пенсии по выслуге лет, в связи с переездом из Карелии на территорию Белгородской области не сообщил Пенсионному фонду информацию о смене места жительства. При получении пенсии он умышленно воспользовался повышенным районным коэффициентом, не соответствующим местности проживания. В результате обвиняемого с 2014 по 2020 годы выплатили незаконные 343 тысяч рублей.

В рамках предварительного расследования следователи приняли меры к возмещению ущерба и возможной конфискации имущества: наложен арест на автомобиль и деньги обвиняемого.

В настоящее время следователями проведены все следственные действия, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, Следком Карелии спас пенсионерку от мошенников.