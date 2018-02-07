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Новости. Криминал
16:58, 07 Февраля 2018

Житель Карелии, которого обвиняют в убийстве годовалой дочери, арестован

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В отношении 27-летнего жителя села Деревянное, обвиняемого в убийстве своей годовалой дочери, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает региональное управление Следственного комитета.

"По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет", - сказано в сообщении СУ СК.

Ранее стало известно, что 4 февраля в Деревянном была убита годовалая девочка. По версии следствия, преступление совершил 27-летний отец ребенка, находившийся в тот момент в состоянии алкогольного опьянения. По факту случившегося СУ СК возбудил уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Расследование дела было взято прокуратурой Карелии на особый контроль. Ведомство также начало проверку в органах опеки.

Как пояснили в прокуратуре "Столице на Онего", годовалая девочка была передана на воспитание своему отцу в ноябре 2017 года. Это его родная дочь, которую он растил вместе со своей матерью, бабушкой ребенка. При этом в ведомстве не стали сообщать, где девочка находилась ранее, при каких обстоятельствах была передана отцу и где ее мама.  

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Комментарии

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2018-02-07 17:24:27
Спи спокойно маленький ангел.
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