Житель Карелии, которого обвиняют в убийстве годовалой дочери, арестован

В отношении 27-летнего жителя села Деревянное, обвиняемого в убийстве своей годовалой дочери, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает региональное управление Следственного комитета.

"По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет", - сказано в сообщении СУ СК.

Ранее стало известно, что 4 февраля в Деревянном была убита годовалая девочка. По версии следствия, преступление совершил 27-летний отец ребенка, находившийся в тот момент в состоянии алкогольного опьянения. По факту случившегося СУ СК возбудил уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Расследование дела было взято прокуратурой Карелии на особый контроль. Ведомство также начало проверку в органах опеки.

Как пояснили в прокуратуре "Столице на Онего", годовалая девочка была передана на воспитание своему отцу в ноябре 2017 года. Это его родная дочь, которую он растил вместе со своей матерью, бабушкой ребенка. При этом в ведомстве не стали сообщать, где девочка находилась ранее, при каких обстоятельствах была передана отцу и где ее мама.