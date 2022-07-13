Житель другого региона не смог спьяну достигнуть озера в Карелии

Мужчина заимствовал для этого служебный автомобиль, но попал в аварию, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Прионежского района сотрудники ДПС сообщили об аварии, случившейся в одной из деревень. Там грузовой фургон под управлением 29-летнего жителя Омской области наехал на препятствие. Как выяснилось, мужчина был пьян, к тому же машина ему не принадлежала.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что автомобиль находится в собственности местного предприятия, где работал водитель. В свой выходной он распивал спиртное, а затем решил прокатиться до озера на служебной машине, взяв ее без спроса. По дороге не справился с управлением и попал в аварию.

В настоящее время в отношении жителя Омской области составлен материал об административном нарушении. Дознание продолжается.