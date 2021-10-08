Житель Финляндии едва не остался в наказание на территории Карелии

Живущий в Финляндии уроженец Карелии едва не остался на родине, не погасив своевременно задолженность, сообщили в УФССП Карелии.

Житель Карелии задолжал по кредитным платежам, штрафам ГИБДД и уплате госпошлины порядка 220 тысяч рублей — сводное исполнительное производство было открыто в отделении судебных приставов Питкярантского района.

Даже узнав о возбуждении уголовного дела, должник не стал погашать задолженность. Судебный пристав вынес постановление о приостановке регистрационных действий на имущество должника, было обращено взыскание денег жителя Карелии, лежащих на банковских счетах. После этого должник на какое-то время исчез.

В августе 2021 года пристав нашел должника в социальных сетях. Мужчина объяснил, что живет в Финляндии, но приедет в Россию по срочным делам. Пристав, в свою очередь, объяснил, что, не закрыв долг, обратно из России должник может уже не уехать — выезд для него будет закрыт.

Неплательщик прямо с поезда отправился на прием к судебному приставу и погасил весь долг в полном объеме — благодаря этому граница для него открылась.