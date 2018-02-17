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Новости. Общество
14:59, 17 Февраля 2018

Житель Финляндии сбежал в Карелию из-за несогласия с внешней политикой Суоми, заявили в погрануправлении ФСБ

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Сортавальский городской суд признал гражданина Финляндии виновным в незаконном пересечение государственной границы.

По данным ведомства, в сентябре 2017 года пограничная охрана Финляндии сообщила в погрануправление ФСБ России по Карелии о возможном нарушении государственной границы из Соуми в Россию.

Сотрудники пограничного управления задержали нарушителя.

При задержании мужчина сообщил, что является гражданином Финляндской Республики. Документов, удостоверяющих личность, данный гражданин при себе не имел.

"Со слов иностранца, нарушить границу из Финляндии в Россию он решил по идейно-нравственным причинам, в связи с несогласием с внешней политикой, проводимой правительством Финляндии", - рассказали в пресс-службе ведомства. Было возбуждено уголовное дело.

Сортавальским городским судом иностранный гражданин был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 322 УК РФ, с назначением наказания в виде штрафа в размере 40000 рублей. Суд, учитывая срок содержания гражданина Финляндии под стражей, освободил его от наказания.

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