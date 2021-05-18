Житель города в Карелии в суде добился капитального ремонта родной улицы

Мэрия Пудожа не соглашалась с тем, что разбитой дороге требуется ремонт, но суд встал на сторону местного жителя, сообщили на сайте судебной инстанции.

Житель Пудожа обратился в суд с иском к местной администрации. Он указывал на то, что дорожное покрытие на улице Пригородной, где он проживает, имеет многочисленные просадки, выбоины и повреждения. На улице отсутствуют тротуары и дорожные знаки. Кроме того, он просил ответчика установить дорожные знаки, запрещающие движение грузовиков по улице, отремонтировать дорогу и сделать тротуары, а также установить водозаборную колонку возле своего дома.

Представитель пудожской мэрии в суде с иском не согласился, указав, что не доказан факт необходимости проведения капитального ремонта дороги. Кроме того, по его мнению, установка знаков, запрещающих проезд грузового транспорта, будет нарушать права организаций, чьи производственные базы находятся на улице, а действующих водозаборных колонок достаточно для обеспечения жителей водой.

Суд, проанализировав доказательства, пришел к выводу, что дорога действительно находится в плохом состоянии и подлежит капитальному ремонту.

При этом в ограничении проезда грузового транспорта истцу было отказано, поскольку эта дорога оказалась единственным доступным путем на производственные базы, расположенные на улице Пригородной. Также суд отказал в установке новой водозаборной колонки, отметив, что ближайшая колонка находится менее чем в 150 метрах от дома истца.

Решение суда не вступило в законную силу.