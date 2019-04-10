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Новости. Общество
17:20, 10 Апреля 2019
фото: © ТАСС, архив

Житель Калевалы получил судебный штраф за "защиту" родственника от наказания

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Житель Калевалы оштрафован за дачу заведомо ложных показаний в суде, сообщает прокуратура Карелии.

В январе мировой суд Калевальского района рассматривал дело об административном правонарушении за управление автомобилем лишенным прав водителем. Его брат во время допроса попытался ввести суд в заблуждение относительно фактических обстоятельств дела, чтобы помочь нарушителю избежать наказания.

По его словам, транспортным средством управлял именно он, а брат находился на пассажирском месте. Однако в суде было установлено, что эти свидетельские показания являются заведомо ложными.

В итоге суд назначил административное наказание в виде штрафа в размере 1 тысячи рублей.

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