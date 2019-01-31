Житель Карели украл оставленные в банкомате деньги

В полицию Кондопожского района обратился 40-летний горожанин с заявлением о краже денег, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что у него похищены 6 ,6 тысяч рублей. Заявитель пояснил, что снимал деньги в банкомате, однако ему показалось, что операция не может быть совершена, поэтому он забрал карту и ушел.

Уже на работе мужчина увидел смс о том, что с карты были сняты денежные средства. Гражданин вернулся к банкомату, но денег уже не было.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 32-летнего местного жителя. Он дал признательные показания и пояснил, что подошел к банкомату, чтобы снять деньги с карты, увидел забытые кем-то купюры и похитил их.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.