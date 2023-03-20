Житель Карелии бил решившую расстаться с ним сожительницу ножом до тех пор, пока тот не сломался

Пока мужчина ходил на кухню, возлюбленная убежала в подъезд за помощью.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, в Сегеже 35-летний местный житель был признан виновным в покушении на убийство.

Как было установлено, в сентябре 2019 года мужчина подкараулил в подъезде свою сожительницу, которая решила прекратить с ним отношения, и силой завел ее в квартиру. Там он напал на женщину с ножом и успел ранить ее 4 раза, но в этот момент нож сломался. Злоумышленник пошел на кухню, а женщина нашла в себе силы выбежать из квартиры и попросить помощи у соседей.

Как объяснил сам подсудимый на заседании, ножом он хотел лишь напугать возлюбленную, а затем вышел на кухню помыть руки и вызвать медиков. Но сторона обвинения представила доказательства, опровергающие версию мужчины.

На основании вердикта коллегии присяжных заседателей суд приговорил сегежанина к 7 годам 3 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы в полтора года. Кроме того, суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу 35-летней потерпевшей — 700 тысяч рублей.